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В Ростове-на-Дону закрылся известный кинотеатр в ТРЦ «Рио»

В Ростове-на-Дону закрылся известный кинотеатр в ТРЦ «Рио»
В Ростове-на-Дону закрылся известный кинотеатр, располагавшийся в торгово-развлекательном центре «Рио». Эту новость объявили на официальной странице центра.

С 9 января «Синема Стар» окончательно завершил свою деятельность. На данный момент причины закрытия неизвестны. Можно предположить, что низкие продажи билетов привели к финансовым потерям, что и стало причиной прекращения работы.

Согласно официальным источникам, в Ростове функционируют 83 кинотеатра. Самыми значимыми среди них считаются «Горизонт Cinema&Emotion» и киноцентр «Большой».
Фото: Яндекс карты
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