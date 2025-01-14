В Ростове-на-Дону закрылся известный кинотеатр в ТРЦ «Рио»

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В Ростове-на-Дону закрылся известный кинотеатр, располагавшийся в торгово-развлекательном центре «Рио». Эту новость объявили на официальной странице центра.С 9 января «Синема Стар» окончательно завершил свою деятельность. На данный момент причины закрытия неизвестны. Можно предположить, что низкие продажи билетов привели к финансовым потерям, что и стало причиной прекращения работы.Согласно официальным источникам, в Ростове функционируют 83 кинотеатра. Самыми значимыми среди них считаются «Горизонт Cinema&Emotion» и киноцентр «Большой».