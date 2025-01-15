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Ростовчанам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний. Правила безопасного купания в ледяной воде опубликовали на сайте Роспотребнадзора Ростовской области.Отметим, что в ночь с 18 по 19 января купаться без наблюдения спасателей и в не предназначенных для этого водоемах запрещается. Запрещено купаться группой более трех человек. Конечно же купаться в нетрезвом состоянии также запрещается. Категорически нельзя нырять в ледяную воду вниз головой.Кроме этого, рекомендуется перед погружением измерить артериальное давление. За 2-3 часа до купания желательно поесть. Перед погружением необходимо разогреть тело, сделать разминку. Находиться в холодной воде не следует больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения. После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. А также выпить горячий чай с травами, ягодами или медом.Купания в ледяной воде строго противопоказаны людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой и нервной систем.