Второе место по числу разводов в ЮФО заняла Ростовская область

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В Ростовской области стремительно сокращается население и увеличивается количество разводов. Об этом свидетельствует статистика на сайте Росстата.Согласно статистике, за последнее десятилетие количество зарегистрированных браков в Ростовской области сократилось на 11 тысяч. В 2024 году было заключено 23 575 браков, а расторгнуто — 16 979.В целом за прошлый год в ЮФО было зарегистрировано 99 148 браков и расторгнуто 69 589. Ростовская область заняла второе место по числу разводов среди субъектов Южного федерального округа.С 1 января 2025 года госпошлина на развод в Ростовской области составляет 5 000 рублей с каждого супруга, что может привести к дополнительным расходам до 170 миллионов рублей.Эксперты связывают демографический кризис с экономическими условиями, политической ситуацией и общим напряжением в мире. Это снижает уверенность молодых людей в своем финансовом благополучии и завтрашнем дне.