На Дону число зарегистрированных браков в мае по сравнению с 2019 годом сократилось в 2,6 раза

В Ростовской области количество новоиспечённых семей за май текущего года по сравнению с предыдущим уменьшилось в разы. Актуальные данные опубликовал Росстат 10 июля.Так, за последний весенний месяц число зарегистрированных браков на Дону достигло 470, что в 2,6 раза меньше показателя за 2019 год (1 258 новых семей). В несколько раз уменьшилось количество разводов: 825 и 1 466 соответственно. На фоне эпидемиологической ситуации и распространения COVID-19 дончане были вынуждены отложить подобные изменения в жизни. При этом, если смотреть на совокупные показатели с января по май, по сравнению с 2019 годом цифры не сильно изменились. Зарегистрировано 5 364 и 6 883 брака, 5 218 и 7 040 разводов соответственно.Кроме того, статистика содержит информацию о рождаемости и смертности. За зимний и весенний период 2020 года в донском регионе появились на свет 13 956 младенцев. В процентом соотношении к числу умерших граждан (23 754) коэффициент составил 170,2.