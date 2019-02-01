В музее «Моя Россия – моя история» состоялась встреча с главами диппредставительств, аккредитованных в Ростовской области



В мультимедийном комплексе «Моя Россия – моя история» прошла итоговая встреча глав дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области. Участники оценили экспозиции музеев и обсудили возможность совместных проектов.



Гостями музея стали шесть представителей дипломатического корпуса в Ростове. Они посетили четыре мультимедийные выставки, на которых представлена история России с древнейших времен до современности. Дипломаты познакомились с интерактивными инсталляциями, приложениями и викторинами, документальными фильмами. Заместитель губернатора Ростовской области рассказал, что итоговая встреча не случайно проходит именно здесь. Страны, дипкорпусы которых работают в регионе, имеют тесные исторические связи с Россией.



– Нас объединяют общая история и традиции. Сейчас мы продолжаем развивать международные отношения в области экономики и культуры. В результате внешний торговый оборот вырос на 20% и составил 12 миллиардов долларов. Это был насыщенный год: мы провели 112 международных мероприятий и 78 дипломатических миссий, – поделился Юрий Молодченко.



По его словам, важным событием прошлого года стало открытие исторического парка «Моя Россия – моя история». Появление такого комплекса – это новый этап в освещении истории. Участники встречи высоко оценили экспозиции исторического комплекса. Они отметили большой объем представленного материала, а также использование современных технологий.



– Мне нравится, что выставки технологичны и интерактивны. Благодаря такому подходу мы сможем привлечь к изучению истории подрастающее поколение. Здесь многое можно посмотреть, почитать, узнать. Это настоящий музей 21-го века, – рассказал генеральный консул Республики Армения в Ростове-на-Дону Вардан Асоян.



Руководитель отделения посольства Республики Беларусь Владимир Неронский подчеркнул, что в стране заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в области культуры, музейного дела.



– Россия и Белоруссия крепко связаны исторически. Чем чаще мы будем обращаться к прошлому, тем больше будем ощущать наше единство. Известно, что во время Великой Отечественной войны белорусы принимали участие в сражениях на донской земле. Многих из них здесь похоронили. Мы всегда будем помнить об их подвигах.



В конце встречи Юрий Молодченко вручил медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» почетному консулу Королевства Испания в Ростове-на-Дону Виктору Вентимилла-Алонсо за значительный вклад в социально-экономическое развитие донского региона.