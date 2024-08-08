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Всемирный день кошек: польза от любимцев и история их одомашнивания

Всемирный день кошек: польза от любимцев и история их одомашнивания
Ежегодно 8 августа отмечают праздник — Международный день кошек. В этот день хозяева могут поблагодарить своих пушистых друзей за необычные чувства, которые они им дарят.

Дружба людей и животных зародилась 10-15 тысяч лет назад. Изначально человек планировал использовать кошек в качестве добычи мяса и шкурки. Но с появлением сельского хозяйства их отношения перешли на новый уровень. Усатые хищники охотились за грызунами, а человек стал дарить им заботу.

С этого момента начались тысячелетние отношения людей и кошек.

Домашние пушистики помогают снять стресс. Их мурлыкание успокаивает нервную систему, а мягкая шерстка вызывает приятные тактильные ощущения.

Если ребенок с детства окружен кошками, во взрослом возрасте у него будет крепче иммунитет. В процессе взросления его организм вырабатывает больше антител, которые препятствуют появлению аллергии.

Кроме того, поведение котов может научить человека правильно к себе относиться. Усатые никогда не остаются там, где им плохо. Они умеют расслабляться и выстраивать личные границы. Этому можно научиться у четвероногих, наблюдая за ними.

Домашние кошки никого не оставят равнодушными. Даже самые серьезные члены семьи любят поспать на диване в обнимку с хвостатым пушистиком.



Фото: ростов.ру
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