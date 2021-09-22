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Врачи отказались делать сложнейшую операцию на позвоночник ростовскому каскадеру

Врачи отказались делать сложнейшую операцию на позвоночник ростовскому каскадеру
Ростовские врачи не смогут прооперировать каскадера, получившего перелом позвоночника. Евгений Чеботарев рассказал об этом на своей странице в инстаграм 24 сентября.

Известный любитель экстрима почти неделю провел в палате больницы Таганрога. Во время выполнения очередного трюка он получил перелом девятого позвонка. Шесть дней ростовчанин ждал полных результатов обследования. Затем ему предстояла операция. Евгений собирался перевестись в ростовскую больницу. Однако для донских врачей случай оказался слишком сложным.


На фото: результаты МРТ (магнитно-резонансной томографии).

- Компрессионный перелом девятого позвонка, - поделился ростовский каскадер. - Врачи сказали, что можно просто лежать, тогда лет через 10 нормально станешь на ноги. Только будет горб и постоянные боли. Нужно делать операцию, но у нас нет таких врачей, которые взялись бы.

Парень добавил, что для идеального проведения операции нужно ставить пластины - со стороны легкого и с задней части спины. Сейчас Евгений ищет врачей, которые смогут поставить его на ноги.



Экстремал с трудом шевелит ногами и руками. Он практически не чувствует конечности. Отметим, компрессионный перелом - одна из самых опасных травм позвоночника. Каскадер получил ее во время выполнения своего 68-го трюка. Парень разогнаться на машине, заехал на трамплин и перепрыгнул на противоположный берег реки. Однако приземление оказалось совсем не мягким. Скорее всего, именно тогда он получил травму.
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