Врачи отказались делать сложнейшую операцию на позвоночник ростовскому каскадеру
Ростовские врачи не смогут прооперировать каскадера, получившего перелом позвоночника. Евгений Чеботарев рассказал об этом на своей странице в инстаграм 24 сентября.
Известный любитель экстрима почти неделю провел в палате больницы Таганрога. Во время выполнения очередного трюка он получил перелом девятого позвонка. Шесть дней ростовчанин ждал полных результатов обследования. Затем ему предстояла операция. Евгений собирался перевестись в ростовскую больницу. Однако для донских врачей случай оказался слишком сложным.
На фото: результаты МРТ (магнитно-резонансной томографии).
- Компрессионный перелом девятого позвонка, - поделился ростовский каскадер. - Врачи сказали, что можно просто лежать, тогда лет через 10 нормально станешь на ноги. Только будет горб и постоянные боли. Нужно делать операцию, но у нас нет таких врачей, которые взялись бы.
Парень добавил, что для идеального проведения операции нужно ставить пластины - со стороны легкого и с задней части спины. Сейчас Евгений ищет врачей, которые смогут поставить его на ноги.
Экстремал с трудом шевелит ногами и руками. Он практически не чувствует конечности. Отметим, компрессионный перелом - одна из самых опасных травм позвоночника. Каскадер получил ее во время выполнения своего 68-го трюка. Парень разогнаться на машине, заехал на трамплин и перепрыгнул на противоположный берег реки. Однако приземление оказалось совсем не мягким. Скорее всего, именно тогда он получил травму.