Впервые в Ростовской области женщина с тяжелой болезнью почек родила ребенка

Женщина с тяжелой врожденной болезнью почек впервые на Дону родила малыша. Ребенок появился на свет в областной клинической больнице № 2, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.Женщина долгое время получала заместительную почечную терапию – гемодиализ, это необходимо для очищения крови при почечной недостаточности. Вынашивание плода при таком диагнозе опасно для жизни матери.Беременность наблюдали и постоянно корректировали лечение. Гемодиализ проводили шесть раз в неделю вместо обычных трех-четырех. Несмотря на опасения врачей, дончанке все-таки удалось ощутить радость материнства. Молодую маму и малыша уже выписали, чувствуют они себя хорошо.