Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Впервые в Ростовской области женщина с тяжелой болезнью почек родила ребенка

Впервые в Ростовской области женщина с тяжелой болезнью почек родила ребенка
Женщина с тяжелой врожденной болезнью почек впервые на Дону родила малыша. Ребенок появился на свет в областной клинической больнице № 2, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Женщина долгое время получала заместительную почечную терапию – гемодиализ, это необходимо для очищения крови при почечной недостаточности. Вынашивание плода при таком диагнозе опасно для жизни матери.

Беременность наблюдали и постоянно корректировали лечение. Гемодиализ проводили шесть раз в неделю вместо обычных трех-четырех. Несмотря на опасения врачей, дончанке все-таки удалось ощутить радость материнства. Молодую маму и малыша уже выписали, чувствуют они себя хорошо.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.