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Пострадавшую при взрыве в Азове перевели в Ростов

Пострадавшую при взрыве в Азове перевели в Ростов
Стало известно состояние женщины, пострадавшей при взрыве в Азове. Пенсионерку 25 февраля перевели в больницу скорой помощи Ростова-на-Дону. Состояние 68-летней пациентки оценивается как тяжёлое стабильное. Об этом Rostov.ru сообщил собственный источник.

Напомним, женщина стала жертвой взрыва, произошедшего в переулке Павлова в Азове 22 февраля. Ужасное происшествие случилось из-за утечки газа. В результате ЧП на месте погибли 69-летний мужчина и 91-летняя пенсионерка. Третью пострадавшую в критическом состоянии доставили в ЦГБ. Врачи диагностировали у неё ожоги лица и дыхательных путей, переломы ключицы, предплечья и костей таза, а также ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму и травму грудной клетки. Пенсионерке провели несколько операций. После того, как её состояние стало стабильным, её перевели в БСМП Ростова.

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