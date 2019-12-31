Водители такси под наркотиками возили пассажиров в Ростове



В Ростове инспекторы ГИБДД за три недели выявили более 300 нарушений, совершенных водителями такси. Двое управляли транспортом в состоянии наркотического опьянения.



По данным донской Госавтоинспекции, основными нарушениями, допущенными водителями, перевозившими пассажиров, были непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушения требований дорожных знаков, правил остановки и стоянки, перевозки пассажиров, в том числе детей, выезд на встречную полосу, движение на запрещающий сигнал светофора.

- Более 30 водителей управляли неисправными машинами, двое - с незаконными опознавательными фонарями «такси» и 34 – с нанесенной цветографической схемой, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Также семь водителей работали без соответствующих разрешений на устройства для подачи световых или звуковых сигналов. Все нарушители привлечены к административной ответственности.



Кроме того, ответственность понесут и владельцы компаний. Им придется заплатить до 50 тысяч рублей за выпуск на линию неисправных автомобилей.