Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области из-за непогоды водителям советуют воздержаться от дальних поездок. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.На территории Ростовской области поднялся настоящий ураган, а в ближайшее время синоптики обещают сильный ливень с грозой и градом.Поэтому водителям стоит быть осторожнее. Ведь в дождь хуже и видимость, и сцепление колес с дорогой, что становится причиной множества ДТП. Автомобилистам также лучше сбавить скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими авто.Внимательными нужно быть и пешеходам. Переходить проезжую часть нужно только в хорошо освещенном месте, а также иметь на одежде светоотражающие элементы.