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Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах
В Ростовской области из-за непогоды водителям советуют воздержаться от дальних поездок. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

На территории Ростовской области поднялся настоящий ураган, а в ближайшее время синоптики обещают сильный ливень с грозой и градом.

Поэтому водителям стоит быть осторожнее. Ведь в дождь хуже и видимость, и сцепление колес с дорогой, что становится причиной множества ДТП. Автомобилистам также лучше сбавить скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими авто.

Внимательными нужно быть и пешеходам. Переходить проезжую часть нужно только в хорошо освещенном месте, а также иметь на одежде светоотражающие элементы.
Фото: Rostov.ru.
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