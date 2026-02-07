Новости
На автодороге под Азовом в Ростовской области фура слетела в кювет
На автодороге под Азовом в Ростовской области фура слетела в кювет. Об этом сообщили жители в социальных сетях 7 февраля.

Габаритный транспорт застрял на обочине передней частью. А его кузов оторвался от земли.

Подробности ДТП выясняются у официальных источников.
Фото: Соцсети
