Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде на автодороге М-4 «Дон»

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде на автодороге М-4 «Дон»
Водителей Ростовской области предупредили о непогоде на автодороге М-4 «Дон». Об этом проинформировали в «Автодоре».

По данным метеорологов, осадки будут идти в течение 12 ноября. Тажке непогода на автодороге ожидается в Московской, Липецкой, Воронежской и Тульской областях.

Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также необходимо избегать резких маневров. Вдобавок не следует останавливаться на обочине автомагистрали, так как это запрещено.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.