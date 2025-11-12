Фото: Дондей

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде на автодороге М-4 «Дон». Об этом проинформировали в «Автодоре».По данным метеорологов, осадки будут идти в течение 12 ноября. Тажке непогода на автодороге ожидается в Московской, Липецкой, Воронежской и Тульской областях.Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также необходимо избегать резких маневров. Вдобавок не следует останавливаться на обочине автомагистрали, так как это запрещено.