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Власти Ростовской области выпустят Красную книгу за 3,4 млн рублей

Власти Ростовской области выпустят Красную книгу за 3,4 млн рублей
Власти Ростовской области собираются переиздать Красную книгу растений и животных Дона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 марта.

В ближайшие 10 дней после заключения контракта подрядчик подготовит три варианта концепции книги с эскизами обложки, разворота с картинками и текстом, подарочной упаковкой и дизайном электронной версии (PDF). Минприроды Ростовской области (заказчик) выберет и утвердит один из них. Если ничего не понравится, исполнителю придется все переделать. Всего дается три попытки, чтобы удовлетворить пожелания заказчика. В противном случае контракт разорвут в одностороннем порядке.

Как только концепцию согласуют, выпустят первую книгу - тестовый вариант. Следом за ней в печать пойдут 500 экземпляров в двух томах. Каждая книга будет содержать 352 страницы формата А4 (210х297 миллиметров). Бумага - высокого качества (мелованная). Страницы планируют сделать матовыми, а обложку - глянцевой.

Часть книг (50 штук) передадут в ламинированной подарочной упаковке из переплетного картона и глянцевой бумаги. Для кого они предназначаются, в документации не уточнили.

За все этапы производства и конечный продукт готовы заплатить чуть больше 3,4 миллиона рублей. Средства направят из бюджета региона. Судя по предложенной цене за тендер, каждый том обойдется в 6,8 тысячи рублей. Для сравнения: на одной из популярных площадок объявлений предыдущее издание (2014 год) в новом состоянии продавали по 1,5 тысячи рублей за том.
Фото: Rostov.ru.
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