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Власти Ростова снова объявили конкурс на ремонт Буденновского проспекта

Власти Ростова снова объявили конкурс на ремонт Буденновского проспекта
В Ростове городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры снова объявила конкурс по поиску подрядчика.

Чиновники надеются найти исполнителя, который займется ремонтом Буденновского проспекта. Речь идет об участке от Нансена до Темерницкой. Стоимость контракта составляет 168, 6 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо срезать верхний слой асфальта, закупить асфальтобетонные смеси, установить бортовые камни, положить новый асфальт, нарисовать дорожную разметку, оплатить перевозку грузов и многое другое. Все работы должны быть выполнены до сентября 2022 года.
Фото: Денис Демков.
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