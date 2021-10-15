В Ростове никто не хочет ремонтировать Буденновский проспект

В донской столице не смогли выбрать подрядчика, который бы занялся ремонтом Буденновского проспекта. Дело в том, что на участие в тендере никто не подал заявку. Они принимались до 11 октября, однако желающих принять участие в конкурсе не оказалось.Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила конкурс на ремонт Буденновского от Нансена до Темерницкой в начале лета 2021 года. Но приступить к нему планируется только в апреле 2022 года. На работы планируют потратить 168 миллионов рублей. Не исключено, что цену изменят и объявят новый конкурс.