Власти Ростова пообещали решить транспортную проблему в Суворовском через 15 лет

В Ростове-на-Дону жители ЖК «Суворовский» уже не первый год пытаются решить проблему транспорта. Люди по несколько часов не могут уехать с ближайшей остановки в центр города: на работу, в школу и по другим делам. Небезразличные граждане сформировали инициативную группу. Они писали жалобы и напрямую обращались к директору департамента транспорта города. Христофор Ермашов лично общался с каждым жителем микрорайона, обещая наладить транспортную систему.Напомним, в 2021 году Христофор Ермашов обещал наладить транспортную сеть в жилищном комплексе «Суворовский». Директор говорил об увеличении транспорта на маршрутах, соединяющих окраину города с его центром, об уменьшении интервалов в расписании каждого автобуса и маршрутки.Более того, в департаменте транспорта Ростова-на-Дону Rostov.ru сообщили, что все работы по улучшению движения общественного транспорта были выполнены в срок.Несмотря на радужные перспективы властей по поводу улучшения транспортной системы, жалобы и возмущения о нехватке автобусов продолжили распространяться по просторам Интернета.Большой проблемой стала не только возможность добраться утром в центр города, но и вечером вернуться домой. По словам ростовчан, после 21.00 маршрутки и автобусы в Суворовский не ходят. Людям ничего не остается, кроме как тратить деньги на такси по повышенному тарифу.ЖК «Суворовский» относительно новый комплекс. Здесь живет много молодежи, кому-то родители недорогую студию купили, другие снимают жилье за невысокую аренду. Студенты, у которых занятия в университетах заканчиваются ближе к вечеру, испытывают трудности с тем, чтобы добраться до дома. Ежедневные траты в размере не менее 500 рублей на такси сильно бьют по карману.Любопытно, что для властей города проблемы с вечерними поездками не существует. По мнению Христофора Ермашова, все маршруты, обслуживающие микрорайон Суворовский, ежедневно ходят по расписанию до полуночи.В департаменте транспорта донской столицы признаются, что транспорт на Суворовском работает на «тройку». Однако, чтобы окончательно решить транспортную проблему жителей микрорайона, понадобится не один десяток лет. Об этом по телефону ростовчанам сообщил и сам Христофор Юрьевич. По его утверждению, жалобы жильцов закончатся тогда, когда в микрорайоне построят дополнительные дороги.Пока городские власти кормят людей обещаниями решить транспортную проблему в Суворовском, жители микрорайона тратят не только баснословные деньги, но и свои нервы, с трудом добираясь по своим делам в центр города.