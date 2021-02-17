Власти Ростова пообещали решить транспортную проблему в Суворовском через 15 лет
В Ростове-на-Дону жители ЖК «Суворовский» уже не первый год пытаются решить проблему транспорта. Люди по несколько часов не могут уехать с ближайшей остановки в центр города: на работу, в школу и по другим делам. Небезразличные граждане сформировали инициативную группу. Они писали жалобы и напрямую обращались к директору департамента транспорта города. Христофор Ермашов лично общался с каждым жителем микрорайона, обещая наладить транспортную систему.
Напомним, в 2021 году Христофор Ермашов обещал наладить транспортную сеть в жилищном комплексе «Суворовский». Директор говорил об увеличении транспорта на маршрутах, соединяющих окраину города с его центром, об уменьшении интервалов в расписании каждого автобуса и маршрутки.
Более того, в департаменте транспорта Ростова-на-Дону Rostov.ru сообщили, что все работы по улучшению движения общественного транспорта были выполнены в срок.
- На муниципальных маршрутах с 1 января количество автобусов большого класса увеличили на 29 единиц, среднего класса - на десять единиц, - ответили в ведомстве. - Микрорайон Суворовский сейчас обслуживают 52 автобуса большого класса, десять автобусов - среднего и шесть автобусов - малого.
Несмотря на радужные перспективы властей по поводу улучшения транспортной системы, жалобы и возмущения о нехватке автобусов продолжили распространяться по просторам Интернета.
- Где же обещанные с нового года по десять машин в будние дни и по восемь машин в выходные на маршрутах № 1, № 10, № 27 и № 43? Может, кто-то знает? - возмущаются жители Суворовского в соцсетях.
Большой проблемой стала не только возможность добраться утром в центр города, но и вечером вернуться домой. По словам ростовчан, после 21.00 маршрутки и автобусы в Суворовский не ходят. Людям ничего не остается, кроме как тратить деньги на такси по повышенному тарифу.
ЖК «Суворовский» относительно новый комплекс. Здесь живет много молодежи, кому-то родители недорогую студию купили, другие снимают жилье за невысокую аренду. Студенты, у которых занятия в университетах заканчиваются ближе к вечеру, испытывают трудности с тем, чтобы добраться до дома. Ежедневные траты в размере не менее 500 рублей на такси сильно бьют по карману.
- Я живу возле конечной остановки в Суворовском, поэтому днём со свободным местом в автобусе проблемы нет, чего не скажешь о других пассажирах, входящих на следующих остановках, - рассказала студентка Екатерина Маслобоева. - Выхожу из дома всегда заранее, за полчаса-час, потому что знаю, сколько придётся ждать транспорт. А вечером после пар вообще не вариант уехать из центра, в основном приходится на такси. Это минимум 500 рублей. И так каждый день.
Любопытно, что для властей города проблемы с вечерними поездками не существует. По мнению Христофора Ермашова, все маршруты, обслуживающие микрорайон Суворовский, ежедневно ходят по расписанию до полуночи.
- Муниципальная работа маршрутов предусмотрена до 23.20 - 00.08, - уточнил Ермашов.
В департаменте транспорта донской столицы признаются, что транспорт на Суворовском работает на «тройку». Однако, чтобы окончательно решить транспортную проблему жителей микрорайона, понадобится не один десяток лет. Об этом по телефону ростовчанам сообщил и сам Христофор Юрьевич. По его утверждению, жалобы жильцов закончатся тогда, когда в микрорайоне построят дополнительные дороги.
- Ермашов мне сказал, что нужно подождать ещё 15 лет до появления легкого наземного метро. Но он забыл упомянуть, что рельсы убрали из проекта расширения Вавилова, - усмехнулся член рабочей группы Алексей Костенко.
Пока городские власти кормят людей обещаниями решить транспортную проблему в Суворовском, жители микрорайона тратят не только баснословные деньги, но и свои нервы, с трудом добираясь по своим делам в центр города.