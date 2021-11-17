Власти Ростова не могут найти подрядчика для ремонта проспекта Шолохова
Власти Ростова-на-Дону не смогли найти подрядчика, который отремонтирует участок дороги на проспекте Шолохова. Об этом стало известно 18 ноября.
По информации сайта госзакупок, заказчиком выступало МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Как сообщал Rostov.ru, исполнитель должен был отремонтировать пятикилометровый участок - от проспекта Театрального до пересечения с улицей Российской (путепровод через ж/д пути на Шолохова) в период с апреля по сентябрь 2022 года. Подрядчику предстояло заменить асфальтное покрытие, люки, ливневки и бортовые камни, а также заняться строительно-монтажными и земляными работами и нанести разметку.
На ремонт планировали потратить 120 миллионов рублей. Из них 118,8 - из областного бюджета, а 1,2 - из городского. В среднем каждый метр дороги мог обойтись в 24 тысячи рублей. Однако на предложение никто не откликнулся. Срок подачи заявок на участие в конкурсе закончился, но желающих так и не нашлось.