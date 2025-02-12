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Власти Ростова изымут землю под старинным зданием

Власти Ростова изымут землю под старинным зданием
Власти Ростова изымут земельный участок, на котором находится объект культурного наследия — доходный дом Скордиа на Большой Садовой, 7. Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации города 10 февраля.

Это исторический памятник, построенный в конце XIX века в неорусском стиле. Он признан аварийным и требующим реконструкции. В рамках проекта планируется изъять три нежилых помещения общей площадью от 34,1 до 186,4 квадратных метра, а также две комнаты в подвале и четыре на первом этаже.

Доходный дом, принадлежавший в начале XX века Е. Е. Скордиа, представляет собой трехэтажное здание с многоскатной крышей.

В июне 2022 года в здании произошло обрушение несущей стены со стороны внутреннего двора, после чего территория была объявлена зоной чрезвычайной ситуации.
Фото: Яндекс Карты
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