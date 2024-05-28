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Власти объяснили мощный звук взрыва в Ростовской области

Власти объяснили мощный звук взрыва в Ростовской области
Власти объяснили звук взрыва, который прозвучал в Ростовской области. Глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин связал грохот с переходом самолета на сверхзвук.

- По крайней мере, в Константиновском районе каких-либо обломков или разрушений, а тем более пострадавших нет, - сообщил Виталий Дьячкин.

Напомним, что громкий звук взрыва 28 мая прозвучал в Ростовской области. Из-за него в домах задрожали стекла, а у машин сработали сигнализации.
Фото: Donday.
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