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Влади из «Касты» устроил забег по Ростову

Влади из «Касты» устроил забег по Ростову
Один из участников знаменитой ростовской группы «Каста» Влади устроил забег по донской столице.

Утром 29 февраля рэпер вместе с группой поклонников пробежались по Ворошиловскому мосту и спустились к Дону.
- Ростов-на-бегу! В последний раз бегал у нас, только когда опаздывал на пары, - поделился ростовчанин на своей странице в соцсети. – Здесь очень приятно на правом и левом берегах. Спасибо всем пацанам и девчонкам, которые пришли со мной побегать. Вечером дадим бомбический концерт!



Среди участников забега был и главный архитектор города Роман Илюгин. В начале февраля Ворошиловский районный суд Ростова изменил ему меру пресечения, освободив из-под домашнего ареста. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Добавим, что участники группы «Каста» с момента возбуждения уголовного дела поддерживали Романа Илюгина.



В настоящее время коллектив находится в туре по стране. Группа презентует свой новый альбом. В каждом городе Влади организует пробежки с фанатами. Так, вместе со звездой уже поучаствовали в забегах поклонники из Казани, Самары, Тольятти, Краснодара, а теперь и Ростова.

В донской столице, родном городе «Касты», концерт пройдёт вечером 29 февраля.

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