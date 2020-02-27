Влади из «Касты» устроил забег по Ростову



Один из участников знаменитой ростовской группы «Каста» Влади устроил забег по донской столице.



Утром 29 февраля рэпер вместе с группой поклонников пробежались по Ворошиловскому мосту и спустились к Дону.

- Ростов-на-бегу! В последний раз бегал у нас, только когда опаздывал на пары, - поделился ростовчанин на своей странице в соцсети. – Здесь очень приятно на правом и левом берегах. Спасибо всем пацанам и девчонкам, которые пришли со мной побегать. Вечером дадим бомбический концерт!







Среди участников забега был и главный архитектор города Роман Илюгин. В начале февраля Ворошиловский районный суд Ростова изменил ему меру пресечения, освободив из-под домашнего ареста. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Добавим, что участники группы «Каста» с момента возбуждения уголовного дела поддерживали Романа Илюгина.







В настоящее время коллектив находится в туре по стране. Группа презентует свой новый альбом. В каждом городе Влади организует пробежки с фанатами. Так, вместе со звездой уже поучаствовали в забегах поклонники из Казани, Самары, Тольятти, Краснодара, а теперь и Ростова.



В донской столице, родном городе «Касты», концерт пройдёт вечером 29 февраля.