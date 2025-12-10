- Хочу отметить то, насколько правильно вела себя владелица рептилии: девушка слушала разные мнения специалистов из разных городов, но не металась от одного лечения к другому, а структурировала информацию и придерживалась одного курса, лишь немного его корректируя, носила животное в местную клинику на обработки раны по проверенным и подтвержденным назначениям, не предпринимала необдуманных решений, и хоть и невероятно переживала за жизнь своего питомца, сохраняла здравомыслие и трезвость ума, - подчеркнула ветврач.

Фото: Анастасия Савченко

Врач из Ростова спасла черепахе панцирь, который отгрызла собака. Врач-герпетолог Анастасия Савченко рассказала, как к ней поступила необычная пациентка и какие усилия необходимо было приложить, чтобы спасти ее.Еще в июле к ней через соцсети обратилась жительница Казахстана со своей черепахой. Женщина сообщила, что ее любимицу укусила собака. Впервые за много лет пес каким-то образом смог добраться до террариума черепахи. Пресмыкающееся вовремя заметило угрозу и спряталось в панцире. Однако собака так быстро сдаваться не хотела. Она схватила защитную пластину зубами. Пес прокусил щит и смог отгрызть часть тела под ним. Совершенно случайно собака не повредила жизненно важные органы.Через полтора месяца лечения откушенная часть тела у черепахи смогла зарасти. Животное почувствовало себя значительно лучше.В декабре хозяйка пресмыкающегося прислала Анастасии фотографию с заросшим панцирем. Ветврач говорит, что такой результат в лечении можно считать настоящей победой. Благодаря участию нескольких врачей и одной заботливой хозяйки черепаха смогла полностью восстановиться.