Врач из Ростова спасла черепахе панцирь, который отгрызла собака
Врач из Ростова спасла черепахе панцирь, который отгрызла собака. Врач-герпетолог Анастасия Савченко рассказала, как к ней поступила необычная пациентка и какие усилия необходимо было приложить, чтобы спасти ее.
Еще в июле к ней через соцсети обратилась жительница Казахстана со своей черепахой. Женщина сообщила, что ее любимицу укусила собака. Впервые за много лет пес каким-то образом смог добраться до террариума черепахи. Пресмыкающееся вовремя заметило угрозу и спряталось в панцире. Однако собака так быстро сдаваться не хотела. Она схватила защитную пластину зубами. Пес прокусил щит и смог отгрызть часть тела под ним. Совершенно случайно собака не повредила жизненно важные органы.
Через полтора месяца лечения откушенная часть тела у черепахи смогла зарасти. Животное почувствовало себя значительно лучше.
В декабре хозяйка пресмыкающегося прислала Анастасии фотографию с заросшим панцирем. Ветврач говорит, что такой результат в лечении можно считать настоящей победой. Благодаря участию нескольких врачей и одной заботливой хозяйки черепаха смогла полностью восстановиться.