В Батайске соседи три года не замечали мумию хозяйки дома

Фото: нейросеть

В Батайске местные жители нашли тело женщины в доме спустя 3,5 года после ее исчезновения. Об этом сообщил информационный портал «Батайское время» 10 декабря.История исчезновения батайчанки началась несколько лет назад. Она жила в доме на улице Гайдаш с семьей: мужем и дочкой. Но однажды муж умер, а дочь уехала из дома. Женщина не смогла справиться с горем и начала пить, а потом пропала.Ее никто не видел 3,5 года. Пожилые соседки присматривали за ее домом. Однажды они заметили, что окна в доме запотели. Две пенсионерки решили проверить жилище и увидели под диваном сухую закостеневшую ногу пропавшей женщины.Соседи вызвали полицию. Полицейские подтвердили, что это тело той самой женщины. Эксперт сказал, что тело могло так долго сохраняться из-за особых условий: проветриваемого помещения и подходящей температуры. В таких условиях останки мумифицируются.Теперь тело отправили на экспертизу, чтобы узнать точную дату и причину смерти женщины.