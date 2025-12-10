Новости
Задержанный депутат из Цимлянска скончался в СИЗО

В СИЗО 10 декабря умер депутат из Цимлянска Геннадий Краснянский. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на собственный источник.

Напомним, что Геннадия Краснянского задержали в ноябре. Его подозревали в подкупе директора некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. Целью подкупа было получение фальшивого разрешения на оружие без сдачи экзаменов.

Депутата закрыли в СИЗО. Там его планировали держать все праздники, но 10 декабря распространилась новость о его скоропостижной смерти.

На данный момент информация официально не подтверждена.
Фото: Единая Россия
