Задержанный депутат из Цимлянска скончался в СИЗО

Фото: Единая Россия

В СИЗО 10 декабря умер депутат из Цимлянска Геннадий Краснянский. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на собственный источник.Напомним, что Геннадия Краснянского задержали в ноябре. Его подозревали в подкупе директора некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. Целью подкупа было получение фальшивого разрешения на оружие без сдачи экзаменов.Депутата закрыли в СИЗО. Там его планировали держать все праздники, но 10 декабря распространилась новость о его скоропостижной смерти.На данный момент информация официально не подтверждена.