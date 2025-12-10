В Ростове 40-летний водитель пострадал в аварии

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону водитель «Лады-2114» пострадал в аварии. ДТП случилось 9 декабря на проспекте Солженицына,15/1.По предварительным данным, 40-летний мужчина на «Ладе-2114» двигался около 21:30 в районе строения № 2. Машину занесло, и он врезался в «Ладу Гранту Спорт», которой управлял 23-летний парень. От сильного удара «Ладу-2114» отбросило на припаркованный «Джетур X70PLUS», а «Ладу Гранту Спорт» – на навес для мусорных контейнеров. Затем «Ладу Гранту Спорт» отбросило на припаркованный «ВАЗ-2105».В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пострадал 40-летний водитель «Лады-2114». Его доставили в медучреждение.