Виктория Лопырева подарила маме свою песню на юбилей

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Виктория Лопырева исполнила мечту своей мамы и подарила ей песню. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.В день 65-летия Ирины Лопыревой её дочь Виктория исполнила песню, посвящённую своей маме. Видео с поздравлением девушка опубликовала в социальных сетях.На кадрах видно, как мама и дочка не могут сдержать переполняющие их эмоции. Виктория рассказывает, что это была давняя мечта её мамы, и в этом году она наконец-то смогла её осуществить.Виктория Лопырева — известная ростовчанка, которая стала популярна благодаря конкурсу «Мисс Россия – 2003». Девушка работала телеведущей на спортивных каналах.Мама Виктории, Ирина Лопырева, также работала в модельном бизнесе. Именно она привлекла девушку в эту сферу.Стоит отметить, что девушки выглядят великолепно. Часто подписчики не могут поверить, что это мама и дочка. Они говорят, что это, скорее, две подруги-ровесницы или сестры.