На Дону водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области в массовом ДТП погибли двое. Трагедия случилась 2 июля около 10:00.По предварительным данным, 61-летний водитель «ВАЗ-21104» уснул на трассе под городом Семикаракорском. Автомобиль выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в грузовик марки «Скания». От удара фура потеряла левое колесо и столкнулась со «Шкодой Октавией».- В результате аварии погибли водитель ВАЗа и его пассажир, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.О пострадавших в ведомстве не сообщали. Вероятно, остальные участники ДТП отказались от медицинской помощи.