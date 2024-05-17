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Въезд в Ростов через Западный мост перекроют с 18 мая

Въезд в Ростов через Западный мост перекроют с 18 мая
В Ростове-на-Дону перекроют дорогу на въезде в город. Ограничения в районе Западного моста будут действовать с 06:00 18 мая до 23:00 19 мая.

Водители не смогут проехать по улице Всесоюзной. Речь идет об участке от улицы Портовой до переулка Мартыновского. По информации сотрудников администрации города, неудобства связаны со строительством канализационного коллектора.

Ростовчане надеются, что работы будут завершены вовремя. Иначе в будний день движение транспорта на Западном окажется парализовано.

На время ограничений автомобилистов просят продумать пути объезда.
Фото: Яндекс.Карты
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