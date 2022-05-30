Василий Голубев снял в Ростовской области все коронавирусные ограничения

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области сняли все коронавирусные ограничения. Губернатор Василий Голубев подписал 1 июня документ о признании утратившим силу постановления №272.Напомним, губернатор донского региона впервые подписал постановление №272, когда в стране и мире началась пандемия коронавируса. В документе были прописаны основные положения, которые ограничивали работу и передвижения граждан в период борьбы с вирусом. На сегодняшний день, когда в области ежедневно коронавирусом заболевают меньше сотни человек, коронавирусные ограничения больше не нужны.С 1 июня решением губернатора все запреты сняты, включая масочный режим.