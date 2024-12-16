В зоопарке Ростова-на-Дону родился зубренок

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке родился маленький зубренок. Об этом 15 декабря сообщили в соцсетях зоосада.Малыша на первые 10 дней жизни поместили в отдельный вольер вместе с мамой. Вскоре его выпустили изучать окружающий мир. Но пока за его здоровьем продолжают следить сотрудники парка.Отметим, что Ростовский зоопарк занимается разведением европейских зубров уже несколько десятилетий. Эти животные произошли от бизонов и являются последними представителями дикого быка на европейской территории.