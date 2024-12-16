В зоопарке Ростова-на-Дону родился зубренок
В Ростовском зоопарке родился маленький зубренок. Об этом 15 декабря сообщили в соцсетях зоосада.
Малыша на первые 10 дней жизни поместили в отдельный вольер вместе с мамой. Вскоре его выпустили изучать окружающий мир. Но пока за его здоровьем продолжают следить сотрудники парка.
Отметим, что Ростовский зоопарк занимается разведением европейских зубров уже несколько десятилетий. Эти животные произошли от бизонов и являются последними представителями дикого быка на европейской территории.