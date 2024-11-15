Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал боец из Тольятти, служивший в Ростовской области

В зоне СВО пропал боец из Тольятти, служивший в Ростовской области
Родственники разыскивают пропавшего 47-летнего бойца СВО, который проходил службу в Ростовской области. Последний раз Роман Осинцев связывался с близкими 18 сентября.

До службы мужчина проживал в городе Тольятти Самарской области. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово.

С момента последнего звонка о судьбе Романа ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.