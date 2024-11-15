В зоне СВО пропал боец из Тольятти, служивший в Ростовской области

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Родственники разыскивают пропавшего 47-летнего бойца СВО, который проходил службу в Ростовской области. Последний раз Роман Осинцев связывался с близкими 18 сентября.До службы мужчина проживал в городе Тольятти Самарской области. После подписания контракта на участие в спецоперации его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово.С момента последнего звонка о судьбе Романа ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.