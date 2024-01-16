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В зоне СВО погиб 29-летний Кирилл Литвинов из Миллеровского района

В зоне СВО погиб 29-летний Кирилл Литвинов из Миллеровского района
В ходе специальной военной операции погиб боец из Миллеровского района Ростовской области. Смертельное ранение 29-летний Кирилл Литвинов получил во время боя. Парень скончался в начале января.

Кирилла призвали в ряды Вооруженных сил РФ во время частичной мобилизации. В ноябре 2023 года он ездил домой в отпуск, а после отдыха снова отправился на спецоперацию. Через два месяца молодой человек погиб. За боевые заслуги он был удостоен медали «За освобождение Донбасса».

Бойца также представили к ордену Мужества посмертно. Кирилла Литвинова похоронили 13 января 2024 года в слободе Мальчевской.
Фото: соцсети.
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