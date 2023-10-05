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Старший снайпер-разведчик погиб в зоне спецоперации

Старший снайпер-разведчик погиб в зоне спецоперации
В зоне проведения спецоперации погиб старший снайпер-разведчик Илья Левенко. 25-летний ефрейтор получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи. Молодой человек скончался 28 сентября в районе Работино (Запорожская область).

Как сообщает Donday.ru, Илья родом из станицы Брюховецкой Краснодарского края. Он окончил Кирсановский авиационный технический колледж в Тамбовской области. Служил парень в Севастополе, затем подписал контракт и перевелся в Ростов-на-Дону.

Илья встретил будущую жену в Тамбовской области, они поженились в 2022 году. Супруги вместе переехали в донскую столицу. А полгода назад у Левенко родился сынишка Владислав.

Спустя некоторое время молодой человек отправился в зону СВО. Парень служил в 22-й бригаде спецназа. За несколько лет службы он зарекомендовал себя как отличный специалист и боевой товарищ.

В воскресенье Илье исполнилось 25 лет, а в середине октября он должен был вернуться домой. Как сообщила жена Ильи, его смерть стала большой трагедией для всей семьи.

Ефрейтора похоронили в родной станице Брюховецкой со всеми воинскими почестями под залп оружия.

Сослуживцы бойца добавили, что Илья до гибели был награжден медалью Жукова за эффективное выполнение боевых задач, а также посмертно орденом Мужества.
Фото: Семья Левенко.
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