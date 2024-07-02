В зоне спецоперации погиб 22-летний боец из Ростовской области

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Боец из Ростовской области погиб во время спецоперации. О смерти 22-летнего Даниила Косинова стало известно 2 июля.Парень родился и вырос в Шолоховском районе, в станице Базковской. Окончив школу, пошел в армию и решил связать со службой Отечеству всю жизнь.Когда началась спецоперация, Даниил отправился на передовую. За время службы был удостоен медалей «За отвагу» и «За воинскую доблесть» I степени.В середине июня 2024 года боец получил ранение, оказавшееся смертельным. Тело 22-летнего Даниила привезут в родную станицу в ближайшее время.