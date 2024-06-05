В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Ростовской области

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Боец из Ростовской области погиб во время спецоперации. О смерти 28-летнего Валерия Воротынцева стало известно 4 мая.Парень родился и вырос в Тацинском районе, в поселке Новосуховом. В 2013 году, после окончания школы, пошел в армию по призыву. Служил матросом на гвардейском ракетном крейсере «Москва». Служба проходила в Крыму, после нее молодого военнослужащего наградили медалью «За возвращение Крыма».В октябре 2022-го Валерий отправился на СВО. Больше полутора лет он героически сражался на передовой, пока не получил смертельное ранение. Боец скончался 17 мая, исполняя воинский долг.Тело погибшего доставили на родину. Дата похорон остается неизвестной.У Валерия остались супруга и маленький сын.