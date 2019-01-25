Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Зернограде за ночь родились две пары близнецов

В Зернограде за ночь родились две пары близнецов
В больнице Зернограда за ночь родились две пары близнецов. Первая семья пополнилась на мальчика и девочку, вторая — на двух мальчуганов.

Интересно, что в семьях это не первые дети. У одной пары был единственный ребёнок, у второй — три.
- Одни роды прошли самостоятельно, во время вторых врачи делали кесарево сечение, - рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Антон Павленко. - Малыши появились на свет здоровые. И они, и их мамы чувствуют себя хорошо.

В Зернограде подобного случая не было уже восемь лет. Близнецы вообще рождаются довольно редко. Например, в 2018 году в городе родилась только одна двойня.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.