В Зернограде за ночь родились две пары близнецов



В больнице Зернограда за ночь родились две пары близнецов. Первая семья пополнилась на мальчика и девочку, вторая — на двух мальчуганов.



Интересно, что в семьях это не первые дети. У одной пары был единственный ребёнок, у второй — три.

- Одни роды прошли самостоятельно, во время вторых врачи делали кесарево сечение, - рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Антон Павленко. - Малыши появились на свет здоровые. И они, и их мамы чувствуют себя хорошо.



В Зернограде подобного случая не было уже восемь лет. Близнецы вообще рождаются довольно редко. Например, в 2018 году в городе родилась только одна двойня.