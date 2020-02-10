Мальчик-богатырь родился в Ростовской области



В Ростовской области родился малыш с большим весом. Мальчик-богатырь появился на свет 11 февраля в больнице Зернограда.



Когда 30-летнюю роженицу привезли в медучреждение, врачи решили делать кесарево сечение. У девушки появился сынок весом 4 750 граммов. Обычно такого веса дети достигают в возрасте одного-двух месяцев. Роды прошли без осложнений, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо.



- Это необычно большой вес для новорождённого, такие богатыри встречаются редко. Мальчик появился на свет здоровым и красивым, - добавил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Антон Павленко, делавший роженице операцию.



Для девушки это вторые роды. Её первому ребёнку сейчас четыре года. Вместе с сыном она пока находится в больнице. Имя малышу еще не выбрали.