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Мальчик-богатырь родился в Ростовской области

Мальчик-богатырь родился в Ростовской области
В Ростовской области родился малыш с большим весом. Мальчик-богатырь появился на свет 11 февраля в больнице Зернограда.

Когда 30-летнюю роженицу привезли в медучреждение, врачи решили делать кесарево сечение. У девушки появился сынок весом 4 750 граммов. Обычно такого веса дети достигают в возрасте одного-двух месяцев. Роды прошли без осложнений, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо.

- Это необычно большой вес для новорождённого, такие богатыри встречаются редко. Мальчик появился на свет здоровым и красивым, - добавил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Антон Павленко, делавший роженице операцию.

Для девушки это вторые роды. Её первому ребёнку сейчас четыре года. Вместе с сыном она пока находится в больнице. Имя малышу еще не выбрали.

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