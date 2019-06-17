Большое пополнение: в Ростовском зоопарке родились сразу пять обезьян, три барана и один пони



Ростовский зоопарк пополнился сразу на девять детёнышей разных животных. Пять малышей родились у обезьянок игрунок, три — у голубых баранов и один — у пони.



У одной пары приматов появились два детёныша, у другой — три. Так как взрослая особь не вырастает до больших размеров, мама может выкормить только двух деток. Третий игрунок находится под опекой сотрудников зоопарка. В воспитании двойняшек участвуют не только родители, но и другие родственники.



Семейство голубых баранов тоже стало больше сразу на двух малюток.



Пара шетлендских пони произвела на свет маленькую Боню. Мать не отходит от неё ни на шаг, и жеребёнок чувствует себя прекрасно.