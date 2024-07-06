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Саперы из Ростовской области обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу

Саперы из Ростовской области обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу
Саперы из Ростовской области обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу SС-250. Опасную находку обнаружили в городе Новороссийске Краснодарского края. Строители проводили земляные работы на улице Портовой 3 июля и нашли авиабомбу.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез боеприпас на полигон и успешно подорвал.

В годы Великой Отечественной войны авиабомбы использовались для уничтожения живой силы, техники и оборонительных сооружений противника. С начала 2024 года это уже двенадцатая обезвреженная авиабомба. Провели работу сотрудники донского МЧС России.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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