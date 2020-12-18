В Волгодонске ввели режим ЧС из-за масштабной канализационной аварии
Из-за масштабных коммунальных аварий в нескольких кварталах Волгодонска приняли решение о введении режима ЧС. Соответствующий приказ подписали в водоканале 21 декабря.
Ранее Rostov.ru сообщал о многочисленных порывах водопровода сразу в нескольких местах города. В результате коммунальных аварий город стал постепенно утопать в фекалиях.
Первый порыв случился 5 декабря на улице Энтузиастов, в районе дома № 27. Двое суток нечистоты растекались вдоль рынка «Мельница», а через несколько дней помои потекли по улице Черникова. Оттуда жидкость попадала в переулок Озерный. К середине декабря порыв коллектора обнаружили и рядом с ТРЦ на набережной.
Неделю назад очередная авария случилась в детском саду «Катюша». Сточные воды до сих пор откачивают на территории образовательного учреждения. Работа в здании временно приостановлена - в детском саду стоит невыносимая вонь, антисанитария.
Как сообщает DonDay Волгодонск, причиной всех бед стал огромный засор на пересечении улицы Энтузиастов с бульваром Великой Победы. К месту аварии направили всю коммунальную технику, там установили временную станцию для откачки отходов. Работы до сих пор ведут в круглосуточном режиме.
Канализационная система города не выдержала из-за ветхого состояния подводящего коллектора, который обслуживает шесть кварталов. Его срок службы рассчитан на 25 лет, а эксплуатируют его уже 34 года. Мероприятия по прочистке не приносят результатов, а значит, трубопровод мог полностью разрушиться. Если в срочном порядке не заменить аварийный участок, появится риск провала людей и техники, что приведет к образованию ЧС. Сотня тысяч людей может остаться без доступа к городской канализации, а избыточное давление приведет к выплеску отходов в санузлы квартир.
Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, водоканал решил ввести в проблемных районах режим ЧС. Пока коммунальщики пытаются предотвратить последующие чрезвычайные ситуации, город продолжает тонуть в фекалиях. Реки зловонной жидкости растекаются по дорогам и тротуарам, а транспорт разносит канализационные отходы по другим кварталам, на которых порывов не было. Водоканал хоть и пытается ликвидировать последствия коммунальной аварии при помощи дезинфекции улиц хлорным раствором, на фоне масштабной катастрофы результат практически не заметен.