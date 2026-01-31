Фото: Глава волгодонска

В Волгодонске Ростовской области возбудили дело по факту прорыва теплосети. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.28 января произошла серьёзная коммунальная авария на пересечении пр. Мира и ул. Маршала Кошевого. Из-за неё тысячи людей остались без тепла и горячей воды.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что специалисты завершили все необходимые работы по устранению повреждения тепловой магистрали. Прорыв был ликвидирован утром 30 января.Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» в связи с инцидентом.