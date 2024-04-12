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В Волгодонске Юрий Мариненко приступил к выполнению обязанностей главы администрации

В Волгодонске Юрий Мариненко приступил к выполнению обязанностей главы администрации
В городе Волгодонске Ростовской области новый глава администрации приступил к своим обязанностям. К работе в качестве градоначальника 55-летний Юрий Марченко приступил с 12 апреля.

Чиновника назначили на новую должность еще 14 марта. Однако в тот момент он еще возглавлял МУ МВД «Волгодонское». Перед выполнением обязанности главы администрации Юрию пришлось пройти долгую процедуру увольнения в Министерства внутренних дел.

Юрий Мариненко уроженец Усть-Грязновский Обливского района. В 1996 году он закончил Ростовскую высшую школу МВД России. Свою службу в органах внутренних дел он начал в качестве оперуполномоченного отделения уголовного розыска в Ростове. Затем он стал руководителем.

Ранее пост главы администрации Волгодонска занимал Сергей Макаров.
Фото: DonDay-Волгодонск
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