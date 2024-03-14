Главой администрации Волгодонска стал Юрий Мариненко

Фото: DonDay. Волгодонск

На должность главы администрации Волгодонска назначили Юрия Мариненко. Голосование прошло на заседании городской думы 14 марта. Кандидатуру поддержали 23 депутата из 25.Юрий Мариненко - уроженец хутора Усть-Грядновского Обливского района. Он окончил Ростовскую высшую школу МВД. Свою карьеру начал в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ленинского района столицы Дона. В 2004 году стал заместителем начальника криминальной полиции УВД Ростова. Спустя два года он возглавил райотдел милиции, в котором начинал службу. Спустя пять лет работы его перевели на такую же должность в Октябрьский районный отдел полиции города.В 2015 году Юрия Мариненко назначили начальником муниципального управления МВД «Волгодонское». Там полковник полиции пробыл девять лет. После назначения на должность главы городской администрации ему придется отказаться от работы в органах внутренних дел.Напомним, градоначальник сменил на должности Сергея Макарова, который срочно покинул пост 29 ноября 2023 года.