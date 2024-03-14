Главой администрации Волгодонска стал Юрий Мариненко
На должность главы администрации Волгодонска назначили Юрия Мариненко. Голосование прошло на заседании городской думы 14 марта. Кандидатуру поддержали 23 депутата из 25.
Юрий Мариненко - уроженец хутора Усть-Грядновского Обливского района. Он окончил Ростовскую высшую школу МВД. Свою карьеру начал в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ленинского района столицы Дона. В 2004 году стал заместителем начальника криминальной полиции УВД Ростова. Спустя два года он возглавил райотдел милиции, в котором начинал службу. Спустя пять лет работы его перевели на такую же должность в Октябрьский районный отдел полиции города.
В 2015 году Юрия Мариненко назначили начальником муниципального управления МВД «Волгодонское». Там полковник полиции пробыл девять лет. После назначения на должность главы городской администрации ему придется отказаться от работы в органах внутренних дел.
Напомним, градоначальник сменил на должности Сергея Макарова, который срочно покинул пост 29 ноября 2023 года.