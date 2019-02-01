Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Украине заявили о переброске военной техники из Ростова в Донбасс

На Украине заявили о переброске военной техники из Ростова в Донбасс
На Украине в очередной раз заявили о переброске военной техники с территории России в Донбасс.

Фотографию ж/д состава, перевозящего бронемашины, опубликовал на своей странице в соцсети блогер Андреас Турунен. Кадр сопровождался подписью с указанием на Ростов.
«Партия БМД-4М БМП в Ростове-на-Дону, 2-3 февраля 2019 г. Обратите внимание на топливные вагоны за бронетранспортерами», - написал блогер.

Никаких других поясняющих записей на странице пользователя нет. Почему автор решил, что техника перебрасывается в ДНР или ЛНР, а, например, не в воинские части Новочеркасска или Каменска-Шахтинского, неизвестно.

Добавим, что Украина не раз обвиняла Россию в активной переброске военной техники на территорию Донбасса.

На Украине заявили о переброске военной техники из Ростова в Донбасс

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.