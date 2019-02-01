На Украине заявили о переброске военной техники из Ростова в Донбасс



На Украине в очередной раз заявили о переброске военной техники с территории России в Донбасс.



Фотографию ж/д состава, перевозящего бронемашины, опубликовал на своей странице в соцсети блогер Андреас Турунен. Кадр сопровождался подписью с указанием на Ростов.

«Партия БМД-4М БМП в Ростове-на-Дону, 2-3 февраля 2019 г. Обратите внимание на топливные вагоны за бронетранспортерами», - написал блогер.



Никаких других поясняющих записей на странице пользователя нет. Почему автор решил, что техника перебрасывается в ДНР или ЛНР, а, например, не в воинские части Новочеркасска или Каменска-Шахтинского, неизвестно.



Добавим, что Украина не раз обвиняла Россию в активной переброске военной техники на территорию Донбасса.



