В топ-50 рейтинга депутатов Госдумы вошли три представителя Ростовской области



В понедельник, 13 января, был опубликован интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы по итогам осенней сессии. Список подготовили российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Оценку работы парламентариев дали 870 специалистов.



Как разъяснил Алексей Мартынов, в рейтинг попали депутаты, чья деятельность принесла наибольшую эффективность. Эксперты рассчитали КПД каждого парламентария, оценив их индекс законотворческой деятельности, народный и экспертный рейтинги, а также медиаактивность.



- В топ-50 попали лидеры внутрифракционной работы. Это опытные специалисты, работающие не первый созыв, - добавил Мартынов. - Хотя среди них есть молодой энергичный Антон Гетта, впервые избранный в Госдуму и сумевший выйти на серьёзный уровень работы.



Антон Гетта, Николай Коломейцев и Виктор Водолацкий — представители Ростовской области, которые попали в рейтинг депутатов Госдумы. Несмотря на то, что Гетта работает только первый свой срок, он оказался на пятой строчке списка. В направлении борьбы с коррупцией он работал с такими опытными политиками, как Ярослав Нилов, Павел Крашенинников, Ирина Яровая и Анатолий Аксаков.



Антон Гетта был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва в сентябре 2016 года. За более чем три года работы он стал соавтором порядка 300 законодательных инициатив и поправок к законопроектам. В конце 2019-го Гетта был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в укрепление российской государственности, активную законотворческую деятельность и развитие парламентаризма.



Московские политологи отметили, что только половина действующих депутатов сможет в ходе следующих выборов сохранить свои позиции. При этом специалисты сообщают, что активность парламентариев значительно выросла, что говорит о предварительном старте предвыборной кампании.