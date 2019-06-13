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В Таганроге торжественно открыли финал шестой Спартакиады Дона

В финальных состязаниях приняли участие спортсмены из 30 районов и 12 городов Ростовской области.
В Таганроге торжественно открыли финал шестой Спартакиады Дона
Торжественное открытие финала Спартакиады состоялось в Таганроге на стадионе Торпедо. На его трибунах собрались почти две тысячи зрителей. В программу финальных состязаний вошло 18 видов спорта, включая рыболовный спорт, армреслинг, шахматы, волейбол, теннис, туристические и атлетические эстафеты, несколько видов футбола, фланкировку казачьей шашкой и многие другие. Состязания прошли сразу на нескольких площадках. Поздравили участников с финалом Спартакиады Дона Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Рубенович Аракелян и глава администрации города Таганрога Андрей Владимирович Лисицкий.

Торжественную церемонию открыла приветственная речь почетных гостей. Так же перед представителями всех районов Ростовской области выступили учащиеся отделений художественной и эстетической гимнастики спортивных школ и творческих коллективов Таганрога. Около 400 человек показали акробатические и спортивные номера на поле стадиона.

За пять лет своего существования Спартакиада Дона стала самыми масштабными спортивными соревнованиями Ростовской области. В этом году на муниципальном, зональном и финальном этапах соревнований приняло участие свыше 70 тысяч дончан. Со времени проведения первой Спартакиады в 2014 году количество участников увеличилось более, чем в три раза. Таганрог в этом году проводит финал впервые.
В Таганроге торжественно открыли финал шестой Спартакиады Дона
- Таганрог - это Мекка для нашего спорта. В прошлом году выиграл Ростов, вторым был Волгодонск, но и там и там уже проводилась Спартакиада, а Таганрог был третьим. Мы обратились к администрации города с предложением провести Спартакиаду именно здесь. В целом это заслуженное проведение спортивного мероприятия, самого крупного в Ростовской области. Ну и, конечно, это дань спортсменам Таганрога и дань городу, который всегда был славен спортивными достижениями, – рассказал журналистам Самвел Рубенович.

Финальные состязания проходили сразу не нескольких площадках: на самом стадионе Торпедо, на Пушкинской набережной, в бассейне «Дельфин», в Приморском парке, во Дворце спорта завода «Прибой» и на некоторых других. По итогам соревнований была сформирована команда для участия во всероссийских спартакиадах.

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