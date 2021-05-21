В Таганроге похоронили еще одного сотрудника водоканала, умершего от отравления метаном

В Таганроге похоронили еще одного умершего от отравления метаном. Прощание с Владимиром Пугло прошло 24 мая в переулке 5-м Новом, 54. О церемонии прощания в соцсетях написала его супруга Анна.Владимир оказался среди тех, кому удалось выжить в результате отравления метаном на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка. За его жизнь врачи боролись несколько дней, но вытащить так и не смогли.По словам знакомых, на очистных сооружениях Владимир работал кинологом. Одним из первых он бросился спасать коллег, оказавшихся в коллекторе. Он спустился вниз и доставал уже мертвых сотрудников водоканала, а в результате сам надышался сильнейшим ядом.Напомним, страшнейшая трагедия произошла 21 мая в Неклиновском районе. На очистных сооружениях в результате выброса метана погибли 11 человек. В реанимации БСМП Таганрога продолжается борьба за жизнь еще одной пациентки. Кроме того, еще несколько человек продолжают лечиться под присмотром врачей.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием занимается центральный аппарат СКР.