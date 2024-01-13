В Таганроге ищут пропавшую 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медпомощи

Фото: Национальный центр Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку. Последний раз Юлиану Акулова выходила на связь с родственниками 13 января около 11:00.Утром подросток приехала в Таганрог из села Вареновки Неклиновского района. Несовершеннолетняя направилась в школу №23 на улицу 3-ю линию. После полудня Юлиана перестала отвечать на звонки и сообщения в месседжерах.Родители дончанки забили тревогу. Чтобы не терять время, они обратились за помощью к волонтерам.Согласно ориентировкам, Юлиана кариглазая брюнетка среднего телосложения. Ее рост составляет около 150 сантиметров. Одета была в темную куртку с мехом, черные брюки и такого же цвета шапку с белыми буквами. Обута – в белые сапоги.Ситуацию осложняют погодные условия и то, что Юлиана нуждается в медицинской помощи. Если вы видели пропавшую, сообщите по номерам: 8 928 158-36-12 или 102. Не исключено, что она может находиться за пределами Таганрога.