В степях Ростовской области зацвели тюльпаны

Фото: Заповедник Ростовский

В степях Ростовской области зафиксировано опережающее обычные сроки раскрытие бутонов тюльпанов. По информации, предоставленной сотрудниками заповедника «Ростовский», обычно период начала цветения данных растений в юго-восточной части области приходится на середину второго месяца весны.Однако, мягкая зимняя погода и ранняя весна создали условия для преждевременной активизации растений. Заповедник «Ростовский» занимается охраной трех видов тюльпанов: изящного тюльпана двуцветкового, неприхотливого тюльпана Биберштейна и ароматного тюльпана Шренка.Несмотря на раннее начало цветения, это не повлияет на общее количество цветущих экземпляров. Специалисты не ожидают обильного цветения тюльпанов Шренка в степях донского региона в этом сезоне.