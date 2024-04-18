Цветочная феерия в Ростове: улица Пушкинская в весеннем цветении тюльпанов

Фото: Ростов ру.

С приходом весны в центре Ростова-на-Дону появилась новая достопримечательность. Улица Пушкинская, одна из главных артерий города, преобразилась благодаря появлению тысяч цветущих тюльпанов. Они стали ярким акцентом урбанистического пейзажа.Цветочные клумбы, усеянные тюльпанами различных оттенков, расположены вдоль всего отрезка улицы между Кировским и Театральным проспектами. Многообразие цветов и их обилие создают впечатление, что земля полностью скрыта под ковром из ярких цветов.Проходящие мимо пешеходы регулярно останавливаются, чтобы насладиться неповторимым ароматом тюльпанов.Красота цветения и атмосфера весенней сказки, которую создает удивительное природное явление, вдохновляют многих на создание памятных фотографий. Мужчины и женщины, дети и пожилые люди - все стремятся запечатлеть себя на фоне захватывающего дух цветения.С наступлением вечера аллея преобразуется, создавая романтическую обстановку для влюбленных пар, которые беззаботно прогуливаются среди цветов, наслаждаясь закатом и весенним настроением.Решение об украшении улицы Пушкинской тюльпанами было принято в городской администрации. Желтые, розовые и красные тюльпаны уже не первую неделю радуют глаз жителей и гостей Ростова-на-Дону, подчеркивая весеннюю атмосферу города. Однако преобразование улицы не останавливается на этом: в июне планируется посадить еще 25 тысяч кустарников, что сделает улицу Пушкинскую еще более привлекательной и зеленой.